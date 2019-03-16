Сотрудники ФСБ проводят в Петербурге обыски по делу о хищении средств Гособоронзаказа

Также силовики работает в Москве и Липецке.

Ранним утром сотрудники ФСБ пришли с обысками на предприятия, которые выполняют гособоронзаказ. Конкретные заводы в Петербурге не называются, но при этом известно, что силовики изымают там документацию, компьютеры и другие носители информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Обыски проходят в рамках уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, станкостроительные предприятия Липецкой области могли похитить деньги, которые выделяли на государственный оборонный заказ и национальные проекты. Сумма нанесенного ущерба не называется. Каким образом в этом оказались замешаны петербургские компании – пока тоже неясно, однако не исключено, что липецкие предприятия имели в Северной столице партнеров. Между тем, в компании «Липецкое станкостроительное предприятие» издание РБК заверили, что у них «абсолютно чистые контракты».

В Кремле информацию об обысках пока не комментируют, ссылаясь на то, что сейчас проводятся следственные действия.

Специфика распределения оборонных заказов создает дополнительные риски хищений, — пояснил «Эху Москвы» директор московского Центра анализа, стратегии и технологий Руслан Пухов. При этом, по словам Пухова, разворовывать госсредства, прикрываясь секретностью – неприемлемо.



Обыски ФСБ по поводу средств гособоронзаказа вряд ли приведут к каким-то серьезным последствиям, — сказал в эфире «Эха Москвы» политик Владимир Рыжков.

Хищения в сфере государственного оборонного заказа можно считать изменой родине, — об этом Дмитрий Рогозин говорил в начале прошлого года. Между тем, дочернее предприятие авиакомплекса под руководством сына нынешнего главы Роскосмоса Алексея Рогозина сорвало гособоронзаказ по поставкам самолетов. Сегодня и самого Дмитрия Рогозина подвергли критике.

Министерство обороны своевременно не получит три модернизированные модели самолетов Ил-76. Это следует из слов вице-премьера Юрия Борисова, который накануне посетил ульяновский завод «Авиастар-СП». Чиновник, сказал, что предприятие сорвало поставки и теперь на нем будет введено «ручное» управление, так как другого выхода, по его словам, сейчас нет. Как пишет РБК, это означает, что практически ежемесячно заместители глав Минпромторга и Минобороны будут проводить совещания и отслеживать ход производства.

Это — безусловный промах для главы «Авиакомплекса имени Илюшина» Алексея Рогозина. Он, по некоторым данным, может вскоре быть уволен с должности. Ранее со ссылкой на источник об этом писал «Интерфакс». Рогозин-младший занял кресло руководителя концерна в позапрошлом году в возрасте 33 лет. Тогда Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального связал карьерный взлет топ-менеджера с назначением его отца вице-премьером, курирующим оборонно-промышленный комплекс.

Сегодня критика со стороны правительства не обошла и Рогозина-старшего. Премьер Дмитрий Медведев отметил низкую эффективность исполнения федеральной программы по развитию космодромов. Позже сам глава Роскосмоса объяснил, с чем связаны низкие показатели.

Рогозин подвергался критике со стороны Медведева и раньше. Так в декабре прошлого года глава правительства отчитал руководителя Роскосмоса за неудачный пуск ракеты «Союз», а в позапрошлом месяце призвал отказаться от «космического прожектерства». Дмитрий Рогозин возглавляет Роскосмос с мая прошлого года.