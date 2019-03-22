Коммунисты стали добиваться места в Госдуме для Павла Грудинина через Верховный суд

КПРФ сегодня направила жалобу на решение Центризбиркома, который отказался передать депутатский мандат скончавшегося Жореса Алферова Павлу Грудинину. Об этом сообщил РИА лидер Компартии Геннадий Зюганов. Он подчеркнул, что зарубежные счета, претензии к которым предъявлялись со стороны ЦИКа, уже закрыты. Как утверждает источник РИА, Грудинин якобы представил ложные сведения при подаче документов. Сам бизнесмен это отрицает.

Напомню, ранее он был кандидатом от КПРФ на пост президента России.