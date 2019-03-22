Все судьи районного суда в Томской области ушли в отставку после оправдательного приговора полицейским

По утверждению источника «Интерфакса», речь идет о коррупции.

Все трое судей Молчановского районного суда подали заявление об отставке по собственному желанию. Причину они не назвали, но, согласно сведениям информированного источника «Интерфакса», причиной стало оправдание двух полицейских. Заявления об уходе судьи вынуждены были написать после комплексной проверки суда. Утверждается, что при вынесении приговора «была выявлена коррупционная составляющая».

По данным портала ТВ2, причиной отставки мог быть приговор, вынесенный в декабре. Областной суд отменил это решение и отправил дело на новой рассмотрение в тот же Молчановский суд, но в другом составе судей. Сотрудники полиции Иван Вуцан и Алексей Колосов обвиняются в превышении должностных полномочий. В апелляционном постановлении по их делу говорится, что полицейские не сообщили о ДТП с участием несовершеннолетнего и не оказали ему помощь.

Информации о назначении новых судей на сайте суда пока нет, и новые дела там не рассматриваются.