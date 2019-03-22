Российский МИД осудил США за готовность признать Голанские высоты территорией Израиля

В ведомстве обвинили Вашингтон в пренебрежении нормами международного права. По словам российских дипломатов, позиция Москвы остается неизменной – Голанские высоты это сирийская территория, оккупированная Израилем.

Ранее американский президент Дональд Трамп сказал в интервью Фокс Ньюс, что признание Голанских высот израильской территорией – это тяжелое, но важное решение.

В своем Твиттере Дональд Трамп написал, что Голанские высоты крайне важны для региональной стабильности.