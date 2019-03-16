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Эксклюзив Эха 16:30, 22 марта 2019

В столице Казахстана были задержаны журналисты, которые освещали протесты

Как сообщает «Радио Свобода», это съемочная группа телеканала «Настоящее время». Репортер Светлана Глушкова была задержана дважды. Потом ее отпустили после составления административного протокола. Оператор Ганизат Оспанов во время задержания получил травму ноги и доставлен в больницу.

Всего сегодня были задержаны несколько десятков человек.

Люди выступают против переименования столицы в Нурсултан, но основные причины недовольства в социальной плоскости, — сказал в  эфире «Эха Москвы» журналист местного издания «Власть» Данияр Молдабеков. Молдабеков добавил, что многие жители Казахстана продолжают называть столицу Астаной.



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