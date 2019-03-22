Скандал вокруг очеркиста журнала «Шпигель» привел к негативным последствиям

Два руководящих сотрудника редакции вынуждены покинуть свои посты.

Журналист Клаас Релотиус в течение нескольких лет писал очерки в многочисленных изданиях. В последние полтора года он работал в еженедельнике «Шпигель». Летом прошлого года один из коллег сообщил руководству редакции о выдуманных персонажах и цитатах в его очерках. Лишь по прошествии нескольких месяцев редакция журнала начала проверку, подтвердившую информацию о фейках. В декабре «Шпигель» сам обнародовал скандал в интернете и начал собственное расследование. Редколлегия публично извинилась перед читателями.

Теперь «Шпигель» решил не подписывать контракт главного редактора печатного издания Ульриха Фихтнера и не назначать издателем Маттиаса Гайера. Они были прямыми руководителями Релотиуса, а также оказывали ему всяческую поддержку. Гайер возглавлял отдел очерков, в котором работал скандальный журналист.

Фихтнер и Гайер должны были занять свои посты в начале года, однако после раскрытия махинаций их договоры были приостановлены. Редакция подчеркивает, что лично они не были виновны в публикации фейковых очерков. Оба руководителя отмечают, что решили взять на себя ответственность, чтобы рассеять сомнения в честности журнала. «Шпигель» считается ведущим политическим изданием ФРГ.

Фихтнер останется работать в головной редакции в качестве ведущего очеркиста, Гайер примет на себя обязанности контроля качества журнала. Расследование скандала продолжается.