Перед слушаниями в Госдуме музыкант Сергей Шнуров предложил разогнать Минкульт

Лидер группы «Ленинград» был приглашен для обсуждения законопроекта «О культуре».

«Ни в какой нормальной стране нет министерства культуры» Я буду отстаивать такую позицию: всех разогнать, как матрос Железняк» — об этом Сергей Шнуров сказал журналистам перед парламентскими слушаниями концепции закона «О культуре». Слова музыканта приводит газета «Московский комсомолец». Впрочем, на самом заседании артист, судя по кадрам трансляции, «о разгоне» ведомства не говорил, хотя и предостерег депутатов от попыток контролировать все виды современного творчества. Любой человек, у которого есть твиттер, является производителем смыслов и производителем культуры — сказал Шнуров, — регламентировать их просто теоретически невозможно. Возможно только создавать атмосферу благоприятствования и уважения – добавил музыкант.

Авторы законопроекта предлагает регламентировать взаимодействие культурной отрасли с государством.

В конце прошлого месяца Сергей Шнуров стал членом совета при комитете Госдумы по культуре.