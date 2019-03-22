Власти Астаны начали компанию по поддержке переименования столицы Казахстана в Нурсултан

В социальных сетях проект сопровождается соответствующими хэштегами. Чтобы принять участие в акции, необходимо разместить фото с видом столицы Казахстана и написать краткий комментарий. Между тем, власти пока никак не комментируют акции протеста против переименования. По некоторым данным, сегодня в Астане были задержаны не менее 60 человек.



В Кремле уверены, что смена власти в Казахстане не повлияет на темпы развития страны и на отношения с Россией. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, после своей отставки Нурсултан Назарбаев возглавил Совет безопасности страны.