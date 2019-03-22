Сотрудники ФСБ проводят обыски в трех городах по делу о хищениях средств гособоронзаказа

Оно расследуется по статье о мошенничестве.

Детали уголовного дела о хищениях ФСБ пока держит в секрете – представители службы сегодня лишь подтвердили, что обыски проходят на станкостроительных предприятиях Москвы, Санкт-Петербурга и Липецка. Дело возбуждено по фактам хищений бюджетных средств, выделенных для реализации гособоронзаказа и федеральных целевых программ по поддержке оборонного сектора.

Изымается документация, носители информации и другие предметы, которые могут иметь значение для расследования. Кроме того, ФСБ опубликовала видеозапись, на которой оперативники входят в помещение с вывеской «Липецкое станкостроительное предприятие» и изучают папки с документами. В пресс-службе завода в беседе с ТАСС уточнили, что обыски у них прошли вчера, а сегодня объект работает в обычном режиме. При этом с двумя из трех акционеров предприятия сейчас проводят беседу сотрудники правоохранительных органов.

Подробности о сумме хищений и обстоятельствах совершения преступлений пока не приводятся.