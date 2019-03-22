Завод Ford во Всеволожске в ближайшее время могут закрыть из-за убытков

Если это произойдет, более 1000 человек лишатся работы, сообщает «Новая газета».

О закрытии завода его сотрудники сначала узнали из СМИ, позже их опасения подтвердились, когда люди вернулись на работу после новогодних каникул. На предприятии 600 человек заняты непосредственно производством автомобилей, а 400 — работники офиса и руководство. В последние годы Всеволожский завод приносит убытки. Конвейер неоднократно останавливали и отправляли персонал в простой. В декабре рабочие незапланированно отдыхали почти месяц, в январе – 2 недели, несколько дней в марте, еще неделю простоя обещают в апреле и мае. Уже несколько лет на заводе действует режим неполной рабочей недели. Из-за этого сотрудники серьезно теряют в зарплате. Рабочие говорят, что пытались добиться от руководства ответа на вопрос, когда ситуация изменится. Однако результата это не принесло. В итоге было решено провести во Всеволожске несколько акций протеста, первый митинг был запланирован на сегодня, однако местные власти его не согласовали.

На помощь сотрудникам пришел профсоюз, который разрабатывает программу выхода предприятия из кризиса.