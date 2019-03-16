В правоохранительных органах Казахстана не комментируют информацию о задержаниях несогласных с переименованием Астаны в Нурсултан. По некоторым данным, арестованы несколько десятков человек, которые собрались у одного из торговых центров. Люди начали собираться еще утром. Очевидцы утверждают, что участники акции мирно общались друг с другом. Среди задержанных есть журналисты.

Народное недовольство в Астане не может повлиять на решение о переименовании города, — считает местный политолог Данияр Ашимбаев.

Конституционный совет Казахстана сегодня дал положительное заключение на поправки о переименовании столицы.