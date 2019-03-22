Дональд Трамп утверждает, что долго думал о признании Голанских высот израильскими

В интервью телеканалу FOX Business, американский президент сказал, что никто из его предшественников не решился на этот шаг. Именно так Трамп ответил на вопрос, почему именно сейчас он сделал свое заявление о Голанских высотах. Он подчеркнул, что это никак не связано с вопросом о переизбрании Биньямина Нетаньяху премьер-министром.

Турция выступает решительно против перехода Голанских высот под юрисдикцию Израиля. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Суверенитет Израиля над Голанами не собираются признавать и другие мусульманские страны, отметил Эрдоган.