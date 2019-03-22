Сборная России с поражения начала отборочный турнир чемпионата Европы по футболу

В Брюсселе россияне проиграли бельгийцам со счетом 1:3.

От сборной России после чемпионата мира ждут много, тем больше разочарования от результата, хотя рассчитывать на победу было странно. Ничья могла случиться при совпадении нескольких обстоятельств, прежде всего аккуратности игры в обороне, которая присутствовало далеко не всегда. Все три мяча – прежде всего результаты собственных ошибок и потери концентрации. Свой шанс мы использовали, поймав на вратарском ляпе Куртуа и Черышев забил, но пропустили в ответ слишком много. Впрочем, поражение в гостях от первой команды мира по рейтингу – не трагедия. Очки нужно набирать в других матчах, вернее, не терять их и в этом смысле крайне важным представляется матч в Нурсултане против команды Казахстана. Накануне казахи сенсационно разгромили Шотландию 0-3, что, вкупе с собственным поражением, обяжет быть внимательными и аккуратными. Тем не менее, Черчесов, скорее всего предпочтет более атакующую схему с четырьмя защитниками и насытит среднюю линию и атаку, но ему предстоит решить, кем заменить удаленного Головина.

Сборные Казахстана и России сыграют в воскресенье в столице Казахстана.