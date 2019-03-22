Баннер в поддержку Олега Сенцова повесили у Казанского вокзала

На трехметровом плакате изображен портрет заключенного.

Баннер с изображением украинского режиссера разместили на Каланчевском путепроводе, под которым находится дорога и всем проезжающим виден плакат. На черно-белом портрете осужденного за терроризм написано @SaveOlegSentsov – Спасти Олега Сенцова, также так поместили слова в поддержку всех политзаключенных. Целью акции было привлечь внимания общественности к политическим заключенным в России и недопустимости преследования по политическим мотивам, сообщил организатор Николай Игроков на своей странице в Facebook. Он отметил, что в ближайшие дни будет круглая дата со дня начала проведения пикетов обмена всех на всех у здания администрации президента. Плакат провисел совсем недолго, вскоре его сняли. Как рассказал «Эху» продавец, который стал одним из очевидцев появления баннера, лично ему Олег Сенцов неизвестен, но теперь он заинтересовался его судьбой и планирует изучить, что произошло с заключенным. На месте появления плаката полиция усилила меры безопасности.

Олег Сенцов осужден на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.