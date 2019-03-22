Украинца Павла Гриба приговорили к шести годам колонии

Северо-Кавказский окружной военный суд признал молодого человека виновным в содействии терроризму.

Суд полностью удовлетворил просьбу гособвинения, которое просило назначить 19-летнему украинцу наказание в виде шести лет лишения свободы. По версии следствия, в 2017 году Павел Гриб, придерживавшийся националистических взглядов, переписывался со старшеклассницей из Сочи и убеждал ее устроить взрыв на выпускном вечере.

В сентябре 2017 года молодой человек пропал после того, как уехал в Белоруссию на встречу с девушкой, с которой познакомился в интернете. Позднее выяснилось, что он находится в краснодарском СИЗО. По утверждению самого Гриба, его похитили. Предъявленные ему обвинения он не признал.

После приговора молодой человек объявил голодовку. По словам его адвоката Марины Дубровиной, Гриб не согласен с тем, что ему не оказывают помощь и не пускают к нему врачей из Украины. Ранее сообщалось, что у заключенного сильно ухудшилось здоровье, в частности, почти пропало зрение. Как сообщает РИА Новости, защита украинца уже объявила о намерении обжаловать приговор: по словам адвоката, доказательства обвинения были получены с нарушением закона.

Глава украинского МИДа Павел Климкин осудил приговор Грибу и призвал мировое сообщество оказать давление на Россию для освобождения заключенного.