Сотрудники ФСБ проводят в Петербурге обыски по делу о хищении средств Гособоронзаказа

Также силовики работает в Москве и Липецке.

Ранним утром сотрудники ФСБ пришли с обысками на предприятия, которые выполняют гособоронзаказ. Конкретные заводы в Петербурге не называются, но при этом известно, что силовики изымают там документацию, компьютеры и другие носители информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Обыски проходят в рамках уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, станкостроительные предприятия Липецкой области могли похитить деньги, которые выделяли на государственный оборонный заказ и национальные проекты. Сумма нанесенного ущерба не называется. Каким образом в этом оказались замешаны петербургские компании – пока тоже неясно, однако не исключено, что липецкие предприятия имели в Северной столице партнеров. Между тем, в компании «Липецкое станкостроительное предприятие» издание РБК заверили, что у них «абсолютно чистые контракты».

В Кремле информацию об обысках пока не комментируют, ссылаясь на то, что сейчас проводятся следственные действия.