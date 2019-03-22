Российский МИД обвинил Дональда Трампа в безответственности из-за заявления по Голанским высотам

Глава Белого дома призвал признать суверенитет Израиля над спорной территорией.

Заявление Дональда Трампа по Голанским высотам ожидаемо осудил не только Дамаск, который вот уже более пятидесяти лет требует восстановить контроль над этой территорией, но и Тегеран, и Лига арабских государств. Также американский президент не нашел поддержки и в лице Евросоюза. Дипслужба содружества напомнила, что ЕС по-прежнему не признает Голаны частью Еврейского государства. В российском МИД действия Трампа назвали безответственными, в похожем ключе высказался и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Предполагается, что официально о признании Голан израильской территорией Вашингтон может объявить уже на следующей неделе, во время визита в США премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Глава израильского правительства был в восторге от заявления Трампа.

Призыв признать юрисдикцию Израиля над Голанскими высотами американский лидер высказал накануне. Он отметил, что эта территория имеет важное значение для безопасности страны и стабильности на Ближнем Востоке.

Израильские войска заняли две трети Голанских высот в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Позже Израиль провозгласил свой суверенитет над этой территорией.