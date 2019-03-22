Евросоюз одобрил для Великобритании отсрочку для Брекзит

Такое решение лидеры стран ЕС приняли на саммите в Брюсселе.

Как передаёт британская корпорация BBC, решение главы государств ЕС приняли единогласного. Премьер Тереза Мэй просила перенести Брекзит на конец июня, но в Брюсселе назвали две даты: 12 апреля, если парламент Великобритании вновь не поддержит план Правительства по выходу из ЕС и 22 мая, если план будет одобрен.

Журнал Foreign Policy выходит с резкими комментариями в отношении Великобритании: «Если эта страна в конце концов останется в составе ЕС, она потянет ко дну весь Евросоюз», — говорится в статье, — поэтому Брюссель должен как можно побыстрее разорвать связь с Лондоном». Кризисом не только в Великобритании, но и во всём ЕС называет сложившуюся ситуацию агентство Bloomberg: «Премьер Тереза Мэй затягивает с собой в трясину и Европейский союз». Тем временем, британская The Guardian констатирует, что Брекзит — совсем не причина политического кризиса в Великобритании, а его симптом: такой же, как и растущий уровень ксенофобии, популизма и праворадикальных настроений. В колонке говорится, что те, кто в Европе сейчас смеётся над Британией, которая корчится в муках Брекзита, совсем скоро могут получить тот же вирус и испытать то же на себе. К.ц.

Премьер Великобритании Тереза Мэй в очередной раз отказалась от идеи повторного референдума по выходу страны из ЕС. Первое голосование прошло летом 2016 года. Тогда почти 52% британцев проголосовали за Брекзит.