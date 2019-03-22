Около 60 человек задержаны в Астане и около 20 в Алмате после стихийных митингов против переименования столицы в город Нурсултан. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные очевидцев. В полиции информацию о задержаниях не комментируют. Между тем, агентство Reuters сообщает, что в митингах принимали участие сторонники оппозиционного политика Мухтара Аблязова, который живет во Франции.

Ранее Аблязов обвинил Нурсултана Назарбаева в организации династической преемственности в республике и планах передать власть дочери Дариге. Публичные митинги в стране незаконны без разрешения властей, — отмечает Рейтер.



Народное недовольство не может повлиять на решение о переименовании. Об этом «Эху» рассказал казахский политолог Данияр Ашимбаев.

Решение уже принято во властных кругах и в ближайшее время может быть опубликовано в печати, после чего вступит в силу, добавил Данияр Ашимбаев.

Кремль уверен, что смена власти в Казахстане не повлияет на темпы развития страны и на отношения с Россией. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вчера президент Путин провел телефонные разговоры и с Токаевым, и с Назарбаевым. Во время этих разговоров президент выражал уверенность, что этот переходный период пройдет спокойно», — сказал Песков.

Нурсултан Назарбаев после отставки возглавил Совбез страны. Президентское кресло занял Касым-Жомарт Токаев, который будет руководить страной до выборов 2020 года.