Полиция Греции изучает возможную причастность террористических и анархических групп к нападению на посольство России

Полиция Греции изучает возможную причастность террористических и анархических групп к нападению на российское посольство. По данным местной прессы, в частности, речь идет об Организации революционной самообороны, которая совершила подобные нападения охрану посольств во Франции и в Афинах в 2016-ом году.

В центральном районе Афин был найден сожженный мотоцикл, но говорить о том, связано ли это с нападением на посольство пока рано.