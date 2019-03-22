Правительство внесло в Госдуму законопроект о новых критериях постановки диагноза «наркомания»

Среди прочего, предложено не считать наркоманами тех, кто провалил тест на наркотики.

Правительство предложило внести поправки в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Согласно действующим правилам, больными наркоманией считают лишь тех, кому был поставлен диагноз по результатам медицинского освидетельствования. В новой редакции закона упоминание теста на наркотики исключено, а диагноз будет ставить психиатр или нарколог по итогам осмотра. Соответствующий документ был опубликован сегодня на сайте обеспечения законодательной деятельности парламента.

Кроме того, изменения предложено внести в порядок назначения медицинского освидетельствования. Сейчас подвергнуть этой процедуре могут людей, в отношении которых «имеются достаточные основания полагать», что они больны наркоманией. Правительство же предлагает убрать из закона эту часть, чтобы основанием для освидетельствования были лишь признаки наркотического опьянения.

Отдельно уточняется, что новые правила не повлияют на порядок освидетельствования на противопоказания к владению оружием, а также кандидатов в водители.