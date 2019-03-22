Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля

По словам Трампа, они представляют чрезвычайную стратегическую важность. За такое решение, а также за прошлые инициативы, связанные с Израилем, американского лидера поблагодарил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Иран стремится использовать Сирию как плацдарм для уничтожения Израиля, а президент Трамп в это время отважно признает израильский суверенитет над Голанскими высотами, отметил Нетаньяху.

Предложение Дональда Трампа признать суверенитет Израиля за Голанскими высотами может усугубить нестабильность в регионе. Об этом сказала пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Израиль установил контроль над принадлежащими Сирии Голанскими высотами во время Шестидневной войны в 1967 году, но мировое сообщество отказалось признать оккупацию Голан законной.