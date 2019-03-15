Около 60 человек задержаны в Астане и около 20 в Алмате после стихийных митингов против переименования столицы в город Нурсултан. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные очевидцев. В полиции информацию о задержаниях не комментируют. Между тем, агентство Reuters сообщает, что в митингах принимали участие сторонники оппозиционного политика Мухтара Аблязова, который живет во Франции.

Народное недовольство не может повлиять на решение о переименовании. Об этом «Эху» рассказал казахский политолог Данияр Ашимбаев.

Решение уже принято во властных кругах и в ближайшее время может быть опубликовано в печати, после чего вступит в силу, добавил Ашимбаев.