Кремль не комментирует информацию об обысках в связи с возможными хищениями средств гособоронзаказа

Кремль не комментирует информацию об обысках, проводимых ФСБ в станкостроительных предприятиях в связи с возможными хищениями средств гособоронзаказа. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Ничего не могу сказать. Идут следственные действия, поэтому здесь невозможно комментировать», — отметил он.

Ранее в ФСБ сообщили о проведении обысков в Москве, Петербурге и Липецке по делу о хищении станкостроителями денег в рамках ГОЗ. Как полагает следствие, подозреваемые похитили средства федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности. Ущерб пока не называется.