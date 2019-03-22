Специальная прокуратура Черногории требует максимальных сроков для россиян, обвиняемых в подготовке путча в 2016 году, — сообщает РИА «Новости». Гособвинитель заявил, что в отношении Эдуарда Широкова и Владимира попова не существует смягчающих обстоятельств.

Судебный процесс начался в 2017 году и продолжается до сих пор. По данным следствия, переворот в Черногории должен был состояться в день выборов в парламент. Целью заговорщиков было убийство премьер-министра и захват власти. После чего планировалось объявить курс на сближение с Москвой. Россия обвинения в причастности к заговору отрицает.