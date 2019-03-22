Около 60 человек задержаны в Астане и около 20 в Алмате после стихийных митингов против переименования столицы в город Нурсултан. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные очевидцев. В полиции информацию о задержаниях не комментируют. Между тем, агентство Reuters сообщает, что в митингах принимали участие сторонники оппозиционного политика Мухтара Аблязова, который живет во Франции.

Ранее Аблязов обвинил Нурсултана Назарбаева в организации династической преемственности в республике и планах передать власть дочери Дариге. Публичные митинги в стране незаконны без разрешения властей, — отмечает Рейтер.