Дмитрий Песков: Владимир Путин уверен, что переходный период в Казахстане пройдет спокойно

Президент РФ Владимир Путин в переговорах с новым президентом Казахстана Касым-Жорматом Токаевым, а также Нурсултаном Назарбаевым выразил уверенность, что переходный период в этой стране пройдет спокойно. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Вчера президент Путин провел телефонные разговоры и с Токаевым, и с Назарбаевым. Во время этих разговоров президент выражал уверенность, что этот переходный период пройдет спокойно», — сказал Песков.

Как уточнил пресс-секретарь, по мнению Путина, «Казахстан сохранит стабильность, высокие темпы развития и свою активную роль во всех интеграционных процессах и союзнических отношениях, которые есть между нашими двумя странами».