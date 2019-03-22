Португальский нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест во время матча Лиги Чемпионов с мадридским Атлетико.

После того, как мяч от головы Роналду влетел в сетку ворот испанской команды, он повторил пантомиму, которую ранее показал тренер испанской команды Диего Симеоне. За откровенную демонстрацию Симеоне дисквалифицировали на два матча и руководить командой в ответном матче с Ювентусом он вынужден был с трибуны. Возможно, это стало одной из причин поражения Атлетико и вылета из Лиги Чемпионов. Роналдо в этом матче забил три гола. Один из них он отметил таким же способом, но наказан был менее сурово. Согласно вердикту УЕФА он заплатит 20 тысяч евро штрафа, но играть при этом будет. Решение в пользу футбола. Без Роналду четвертьфинальные матчи Лиги Чемпионов между Ювентусом и Аяксом будут не такими интересными.

Первый четвертьфинал Лиги Чемпионов Ювентус – Аякс пройдет в Турине 10 апреля.