Следствие просит заочного ареста для экс-главы «Газпром промгаз» Карасевича, обвиняемого в уклонении от налогов

Бабушкинский суд Москвы рассмотрит ходатайство подмосковного управления Следственного комитета РФ о заочном аресте бывшего руководителя «Газпром промгаз» Александра Карасевича, обвиняемого в уклонении налогов.

Карасевичу предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Он объявлен в международный розыск. По данным ряда СМИ, Карасевич обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 700 млн рублей.