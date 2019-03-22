ФСБ проводит обыски в трех городах по делу о хищении средств гособоронзаказа

В частности силовиков заинтересовало Липецкое станкостроительное предприятие.

В Москве, Санкт-Петербурге и Липецке сотрудники ФСБ совместно со следователями МВД изымают документы, компьютеры и другие носители информации, имеющие значение для расследования. Как сообщает пресс-служба силового ведомства, уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Речь идет о хищении средств из федерального бюджета, выделенных на нужды государственного оборонного заказа. Из сообщения следует, что к этому могут быть причастны представители станкостроительного предприятия Липецкой области. На кадрах оперативной съемки, которые были опубликованы в сети, видно, что силовики нагрянули на сам завод, а местное интернет-издание Gorod48 утверждает, что обыски также прошли в дом одного из учредителей.

Как пишет РБК, в компании «Липецкое станкостроительное предприятие» визит сотрудников ФСБ подтвердили, но отметили, что завод готов сотрудничать с властями, так как все контракты были заключены в рамках закона.

О сумме и предполагаемых обстоятельствах хищения средств пока не сообщается.