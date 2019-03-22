В Казахстане задержали несколько десятков участников антиправительственных митингов

Акции в Астане и Алма-Ате прошли после внезапной отставки президента страны Нурсултана Назарбаева.

Оппозиционные митинги в Казахстане были организованы оппонентом Нурсултана Назарбаева, политиком Мухтаром Аблязовым. Он обвинил уже бывшего президента в организации династической преемственности и намерении передать власть своей дочери Дариге. Десятки сторонников Аблязова вышли на улицы Алма-Аты и Астаны, многие несли синие воздушные шары, которые уже стали традиционным символом оппозиции в Казахстане. Как сообщает Reuters, полиция быстро задержала практически всех протестующих, а те в ответ скандировали «Позор!».

«Интерфакс» со ссылкой на сообщения в социальных сетях пишет, что в Алма-Ате задержали около 20 протестующих, которые выражали несогласие с переименованием Астаны в Нурсултан. Еще около 60 человек ранее были задержаны в самой Астане. В их числе, по данным радио «Азаттык», находится журналист телеканала «Настоящее время» Светлана Глушкова.

На этой неделе новым президентом Казахстана стал Касым-Жомарт Такаев. При этом ушедший в отставку Назарбаев сохранил значительную часть полномочий.