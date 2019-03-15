Протесты против переименования Астаны в Нурсултан вряд ли приобретут массовый характер – политолог

Протесты жителей Казахстана против переименования столицы страны — Астаны в Нурсултан вряд ли приобретут массовый характер. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» казахстанский политолог Данияр Ашинбаев.

«Маховик запущен, и остановить его в принципе невозможно. Даже если весь город выйдет на площадь, уже ничего не изменить. Хотя я сомневаюсь, что будут какие-то масштабные акции. Большинство и так знало, что рано или поздно этим все закончится, и смирилось», — сказал эксперт.

Ашинбаев напомнил, что такая инициатива озвучивалась давно, и предположил, что она «входила в пакетное соглашение по смене руководства страны».

При этом он отметил, что переименование столицы само по себе имело «не совсем правовой статус», поскольку президент, не избранный, а занимающий эту должность в период, оставшийся от срока предыдущего президента, не имеет права вносить изменения в Конституцию.

Ашинбаев добавил, что у большинства населения Казахстана инициатива по переименованию Астаны в Нурсултан вызывает иронию.

В среду новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу республики Астану в Нурсултан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. В тот же день депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании столицы, а депутаты местного маслихата (представительный орган власти) поддержали это решение.