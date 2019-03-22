Положительный тест на наркотики не является поводом признать человека наркоманом

Об этом говорится в законопроекте, который внесло в Госдуму правительство.

По закону, который действует сейчас, больными наркоманией считают тех, кому диагноз поставили по результатам медосвидетельствования или теста на наркотики.

Теперь упоминание теста предлагается исключить диагноз может поставить только врач-психиатр или нарколог по итогам осмотра. Предлагается также изменить порядок назначения медицинского освидетельствования — сейчас на него могут отправить человека по подозрению в том, что он болен наркоманией. Поправки предлагают считать основанием для освидетельствования только признаки наркотического опьянения.