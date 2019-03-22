Активисты вывесили возле Казанского вокзала в Москве трехметровый баннер с изображением режиссера Олега Сенцова

Активисты вывесили возле Казанского вокзала в Москве трехметровый баннер с изображением украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России по обвинению в терроризме. Об этом сообщает «Новая газета».

Участники акции заявили, что сделали это для того, чтобы напомнить об Олеге Сенцове, необходимости обмена заключенными и о том, что в России есть политические заключенные. Напомним, что уже около 200 дней продолжается серия одиночных пикетов в поддержку Сенцова у приемной администрации президента.