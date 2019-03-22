В столице Казахстана Астане полиция задержала несколько десятков человек, протестовавших против переименования города в Нурсултан. Об этом сообщает интернет-издание «Власть». По его данным, задержания начались после того, как участники акции дали комментарии радиостанции «Азаттык». Среди задержанных корреспондент радиостанции Светлана Глушкова.

Между тем, агентство Reuters сообщает, что антиправительственные митинги прошли в Астане и Алма-Ате. В них принимали участие сторонники оппозиционного политика Мухтара Аблязова, который живет во Франции.

Ранее Аблязов обвинил Нурсултана Назарбаева в организации династической преемственности в республике и планах передать власть дочери Дариге. Публичные митинги в стране незаконны без разрешения властей, — отмечает Рейтер.