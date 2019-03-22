Власти Приморья и представители компаний-отловщиков подписали соглашение по содержанию животных в бухте Средняя

Власти Приморского края и представители компаний-отловщиков подписали соглашение по содержанию морских животных в бухте Средняя, которую журналисты назвали «китовой тюрьмой».

Подписи под документом поставили также ученые. Отловщики обязались кормить животных, и в сотрудничестве с биологами готовить их к возможному выпуску в море, — сообщает Росбалт.

В Приморье в 2018 году в тесные вольеры в бухтет поместили более сотни косаток и белух. Их планировалось продавать в океанариумы за границу. Общественность потребовала освободить животных. Президент Путин поручил Минприроды и Минсельхозу решить проблему содержания животных в бухте до 1-го марта.