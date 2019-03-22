Полиция Новой Зеландии расследует угрозы в адрес премьер-министра Джасинды Ардерн

Ранее ей в Твиттере было направлено сразу несколько сообщений. В них говорилось «ты следующая», к посланию были прикреплены фотографии с оружием. Позже соцсеть заблокировала аккаунт, с которого поступили угрозы.

Между тем, сегодня в новой Зеландии снова откроют мечеть, в которой неделю назад произошла стрельба и погибли люди. Брентону Таранту, который был задержан за нападения и заключен под стражу, грозит пожизненное заключение. Об этом заявил глава МИД и заместитель премьер-министра Новой Зеландии Уинстон Питерс.