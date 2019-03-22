Анастасия Кузьмина, представляющая команду Словакии, выиграла спринт на заключительном этапе Кубка Мира по биатлону
Кузьмина была настолько быстрее Франциски Пройс, что даже со штрафным кругом опередила немецкую биатлонистку на 21 секунду, а свою соотечественницу Паулину Фиалкову на 25. Обе, в отличии от Анастасии промахов не допустили. Победа позволила ей завоевать Малый хрустальный глобус в категории спринтерских гонок. Лидер российской команды Екатерина Юрлова-Перхт тоже чисто прошла оба рубежа, но при этом по скорости заметно отстала от лидеров. У нее 14 время и минута отставания, что будет весьма существенным в гонке преследования. Светлана Миронова, уступившая ей всего пять секунд осталась 15-ой. При ее скорости могла подняться гораздо выше, если бы не два промаха на стойке. Лариса Куклина и Виктория Сливко остались в начале третьего десятка.
Сегодня спринтерская гонка на этапе кубка мира в Осло предстоит мужчинам. Начало в 18.15, трансляция на Матч ТВ