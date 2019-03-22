Национальная компания Индонезии отказалась закупать крупную партию Боингов после недавних авиакатастроф

Стоимость контракта СМИ оценили почти в 5 миллиардов долларов.

Национальная компания Индонезии Garuda не будет покупать 49 Боингов 737 Max. Аналогичные самолёты за полгода разбились в Индонезии и Эфиопии. Перевозчик ранее заключил контракт с американской корпорацией на 50 лайнеров. Один уже получили и теперь думают, что с ним делать. Скорее всего, его вернут производителю, пишет Financial Times. Пассажиры потеряли доверие и больше не хотят летать на самолётах этой модели, заявил авиаперевозчик. При этом в Garuda не хотят отказываться от других моделей Боинга. Индонезийская компания стала первой в мире, разорвавшей контракт с Боингом после крушения самолёта в Эфиопии 10 марта. Тогда погибли все 157 человек, которые были на борту, включая троих россиян, В октябре прошлого года лайнер той же модели упал в Индонезии. Погибло 189 человек. Обе катастрофы произошли вскоре после вылета из аэропортов. Авиакомпании по всему миру отказались временно от эксплуатации этих самолётов. Ряд стран закрыл для них на время своё воздушное пространство.

Причиной крушения самолета в Индонезии как показало расследование стали проблемы в новой компьютеризированной системе управления, установленной на Боингах. Власти Эфиопии по результатам расшифровки чёрных ящиков заявили о сходствах между недавними авиакатастрофами.