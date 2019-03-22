Роскомнадзор разрабатывает систему для контроля над поисковиками и VPN-сервисами

Она должна отслеживать, насколько хорошо блокируются запрещенные в стране сайты.

Заказ на создание автоматизированной системы контроля на сайте госзакупок разместил подведомственный Роскомнадзору «Главный радиочастотный центр» — на это обратило внимание РБК. Разработка позволит проверять, блокируют ли поисковики, виртуальные частные сети (VPN), прокси-серверы и так называемые анонимайзеры, запрещенный в России интернет-контент. Сейчас добросовестность конкретных сервисов вручную проверяют сотрудники центра. Предполагается, что с внедрением новой системы, эти операции будут проходить в автоматическом режиме.

Некоторые специалисты сомневаются в эффективности этой разработки. Как сказал РБК Гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко, пока проверки будут точечными, внедрение автоматизированной системы не сильно поможет в борьбе с нарушениями закона в глобальной сети.

Ориентировочная стоимость разработки системы контроля – не менее 25 миллионов рублей. Она должна заработать к концу этого года.