Сборная России проиграла в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы команде Бельгии

Станислав Черчесов выбрал схему с пятью защитниками, но даже численное усиление не помогло справиться с командой, которая занимает первое место в рейтинге ФИФА. Первый мяч в воротах Гильерме побывал после того, как Ахметов потерял его в центре поля и бельгийцы провели классическую контратаку, которая закончилась ударом Тилеманса. Почти тут же россияне отыгрались. Дзюба заставил ошибиться вратаря Куртуа и Черышев забивал уже в пустые ворота. Под занавес тайма лидер бельгийцев Эден Азар заработал пенальти и сам же его реализовал, а в концовке второго он же забил третий мяч 3-1. Станислав Черчесов посетовал на то, что у него не было месяца для подготовки, а президент РФС Александр Дюков сказал, что причин для уныния не увидел и только защитник Георгий Джикия счел, что команда играла плохо.

Следующий матч сборная России сыграет в воскресенье на выезде с командой Казахстана.