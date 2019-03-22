Число жертв взрыва на химзаводе в Китае, по некоторым данным, увеличилось до 47

В районе ЧП приостановлена работа десятков предприятий.

Число погибших в Китае продолжает неуклонно расти и по оценкам местной прессы, уже приближается к отметке в 50 человек. В больницах находятся более 600 пострадавших, 30 из них – в критическом состоянии. Хотя специалисты не выявили в воздухе превышения концентрации опасных веществ, из ближайших населенных пунктов эвакуированы несколько тысяч человек, а в детских садах и школах приостановлены занятия. Почти 70 предприятий, располагающихся неподалеку, на некоторое время прекратили свою работу.

Взрыв, прогремевший накануне во второй половине дня, был настолько мощным, что ударной волной выбило стекла в домах в радиусе пяти километров, а сейсмологи зарегистрировали в районе небольшое землетрясение. ЧП произошло на заводе компании Tianjiayi Chemical, который занимается производством пестицидов. О причинах инцидента не сообщается. Известно, что за последние годы предприятие несколько раз штрафовали за многочисленные нарушения экологических норм.

Согласно официальному заявлению китайских властей, пострадавший во время взрыва директор завода находится под стражей в больнице. Также задержано несколько человек из числа менеджмента предприятия.