Завод в Ульяновске, которым руководит сын Дмитрия Рогозина, сорвал гособоронзаказ по поставке самолётов

Завод в Ульяновске, который входит в авиакомплекс Ильюшина – им руководит сын Дмитрия Рогозина — сорвал гособоронзаказ по поставке самолётов. Сразу после этого на предприятии ввели ручное управление.

Завод Авиастар-СП – крупнейший в стране по выпуску авиатехники — должен был поставить минобороны три модернизированных самолёта Ил-76. Предприятие в срок этого не сделало, сообщил вице-премьер Юрий Борисов, он курирует отрасль оборонно-промышленного комплекса. Армия должна была получить самолёты ещё в прошлом году, но из-за проблем на заводе поставки задержались на несколько месяцев, уточнил чиновник. Какие сложности возникли не пояснил. Завод входит в Авиационный комплекс имени Ильюшина, его гендиректор Алексей Рогозин. В апреле сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина уйдёт в отставку, сообщил на днях Интерфаксу высокопоставленный источник в авиастроительной отрасли. Решение по его словам приняли на совещании у вице-премьера Борисова. Предприятие, сорвавшее гособоронзаказ, теперь будет курировать специальная комиссия. В неё войдут представители Минобороны и Минпромторга. Они будут отслеживать весь производственный процесс, сообщил вице-премьер. Он уточнил, что военное ведомство планирует закупить больше ста модернизированных Илов до 30 года.

Авиакомплексом Алексей Рогозин руководит почти два года.