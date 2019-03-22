Z Архив новостей новости
5 28 6 3748
10:01, 22 марта 2019

Завод в Ульяновске, которым руководит сын Дмитрия Рогозина, сорвал гособоронзаказ по поставке самолётов

Завод в Ульяновске, который входит в авиакомплекс Ильюшина – им руководит сын Дмитрия Рогозина — сорвал гособоронзаказ по поставке самолётов. Сразу после этого на предприятии ввели ручное управление.

Завод Авиастар-СП – крупнейший в стране по выпуску авиатехники — должен был поставить минобороны три модернизированных самолёта Ил-76. Предприятие в срок этого не сделало, сообщил вице-премьер Юрий Борисов, он курирует отрасль оборонно-промышленного комплекса. Армия должна была получить самолёты ещё в прошлом году, но из-за проблем на заводе поставки задержались на несколько месяцев, уточнил чиновник. Какие сложности возникли не пояснил. Завод входит в Авиационный комплекс имени Ильюшина, его гендиректор Алексей Рогозин. В апреле сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина уйдёт в отставку, сообщил на днях Интерфаксу высокопоставленный источник в авиастроительной отрасли. Решение по его словам приняли на совещании у  вице-премьера Борисова. Предприятие, сорвавшее гособоронзаказ, теперь будет курировать специальная комиссия. В неё войдут представители Минобороны и Минпромторга. Они будут отслеживать весь производственный процесс, сообщил вице-премьер. Он уточнил, что военное ведомство планирует закупить больше ста модернизированных Илов до 30 года.

Авиакомплексом Алексей Рогозин руководит почти два года.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мечети в Крайстчерче залиты кровью Это в сотый раз показывает, что от терроризма не застрахованы ни одна страна, ни один город, у терроризма нет нации, религии, отечества…

5 129 6 15752 15.03
Kновая зеландия, терроризм, общество, мнения
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Политтехнологиями по антисемитизму Люди не любят политику и не доверяют ей. Убедить их в том, что какая-то идея носит «политический» характер — значит гарантированно снизить ее привлекательность в их глазах…

5 270 6 15774 16.03
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Отправление правосудия на все буквы Речь, конечно, идет не об уважении (уважение заслуживается, а не вымогается). В гробу они видели уважение — им нужен наш страх!..

5 645 6 146390 15.03
Kправосудие, власть, общество, мнения
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Михаил Ходорковский рассказал, планирует ли он возвращаться в Россию «Убежден, что мое возвращение в Россию произойдёт. Любой человек, который оказывается в эмиграции, должен сделать выбор: либо он говорит, что теперь живет в новом месте, либо, что его дом в его стране, и в конечном итоге он туда вернется. Я выбрал второй путь»...

5 152 6 15469 16.03
Kобщество, ходорковский, видео, события
Блоги

Кусок эфира

Антон Красовский: Эти два миллиона человек имели право уйти в Россию со своей землей Эти люди имели право на самостоятельное решение. Это их земля. Это не земля Петра Порошенко, это не земля Ющенко, это не земля Юлии Тимошенко…

5 343 6 35473 21.03
Голосование
Статус Крыма — открытый вопрос или закрытый?
5 205 6 21448 17.03
Блоги

Кусок эфира

Максим Шевченко: Караджич не более преступник, чем западные лидеры Их задача была развалить Югославию, развалить Балканскую федерацию. Потому что в ЕС не должно быть других федераций, кроме европейского Союза…

5 63 6 6716 21.03
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Кто виноват в «торможении развития киевского метро»? После известных событий Европа и Америка заботливо помогают Украине. Нас же заботливо окружили всеми мыслимыми экономическими санкциями. Но при этом, строительство метро набрало рекордные темпы…

5 144 6 16632 21.03
Kукраина, рф, политика, метро, строительство, фото, мнения
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Ставка на способность создавать хаос. О Юлии Тимошенко Я вот, например, мало сомневаюсь, что Юлия Владимировна ради сохранения власти сделает то, на что у Виктора Федоровича так и не хватило толщины кишки — запросит братскую военную помощь у братской России…

5 45 6 5759 08:48
Kукраина, выборы, тимошенко, мнения
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Платошкин о Крыме: Я не знаю нормальных людей в РФ, которые были бы против присоединения «Украина провела референдум в 1991 году — вышла из состава СССР. Никто же не стал пушки и танки в Киев посылать»...

5 217 6 27973 17.03
Kкрым, видео, общество, события
Блоги

Егор Куроптев Продюсер, журналист

+ 15 марта. Российские войска в Грузии. Жертвы и необъявленная война. 11 лет спустя 15 марта. Российские войска в Грузии. Жертвы и необъявленная война. 11 лет спустя Раны, скорбь, гнев, смерти, колючие проволоки, войны и вооруженные люди в масках. Именно это сегодня — Грузино-Российские отношения. А не «туризм», «хинкали», «Саакашвили», «песни и танцы». Этого не расскажут по ТВ, но вы должны это знать, так как за всю боль, которую Россия несет Грузию по сей день платите вы…

5 56 6 9318 15.03
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, рф, грузия, события
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист

Крымчане никогда не чувствовали себя частью Украины. Это не предательство. Предательство – это был 1954 год…

5 164 6 21497 20.03
#слушать 36:48 8читать ;смотреть $скачать 8.4 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Факты, которые не хочется признавать Главная угроза международной безопасности — не мирное и законное вхождение Крыма в состав России, как говорится в заявлении Могерини, а вооруженные вмешательства в дела суверенных государств…

5 469 6 63964 17.03
Kрф, крым, политика
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Миграционные эксперименты над россиянами продолжаются Столичная экономика полностью держится на мигрантах, которые более активные, не боятся работы и если сейчас их попросить уехать обратно, то Москва просто встанет, а за ней и вся Россия…

5 72 6 10295 07:01
Kрф, москва, работа, мигранты, мнения
Блоги

+ В Париже прошли новые акции протеста «жёлтых жилетов» В Париже прошли новые акции протеста «жёлтых жилетов» Нынешние беспорядки стали одними из самых жестких. В полицию летели булыжники с мостовой, крушились уличные киоски, горели покрышки, повсеместно взрывались петарды и дымили шашки, применяемые в ответ для рассредоточения толпы…

5 42 6 6362 16.03
8читать ;смотреть
Kобщество, протесты, франция, видео, события
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Сталин в Крайстчерче Поверьте, реабилитация диктатуры ничем не моральней стрельбы по мечетям или экспансии ислама. Если это пока не так заметно, не обольщайтесь…

5 281 6 44696 19.03
Kполитика, власть, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Отправлен в отставку глава «Росгеологии» Роман Панов Как сообщила ТАСС замминистра экономического развития Оксана Тарасенко, на  этот счет поступила директива правительства. Причины увольнения Панова не указываются.

5 1 6 14419
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Население в случае с «Платоном» или с мусоросжигательными заводами — это люди, которые будут всё больше нищать в то время, как люди, которые занимаются якобы обслуживанием их интересов, будут богатеть…

5 139 6 104873 16.03
#слушать 49:26 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Статус Крыма — открытый вопрос или закрытый?
5 205 6 21422 17.03
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Что ж вы орали «Уракрымнаш»? «Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях!» Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так херово выросли?..

5 1283 6 296050 18.03
Kобщество, рф, крым, политика, музыка, мнения
Блоги

Адские бабки Видеоблог о деньгах, пенсиях и налогах

+ Пенсионерам предлагают прожить на алименты | Набуиллина взялась за цыплят Пенсионерам предлагают прожить на алименты | Набуиллина взялась за цыплят Депутаты Госдумы предложили предпенсионерам пожить на алименты. Все-таки к 2021 в России по прогнозам Минтруда будет 700 тысяч безработных «предпенсионеров»...

5 85 6 148425 17.03
8читать ;смотреть
Kвидео, юмор, сатира, финансы, экономика, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7701171
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3953595

Сегодня в эфире