Национальная авиакомпания Индонезии отменила заказ на покупку 49 самолетов Боинг-737-Мах-8, — сообщает ТАСС. Пассажиры утратили доверие и не хотят летать на лайнерах этой модификации, — заявили в авиакомпании.

Это первый подтвержденный случай расторжения контракта с Боингом после крушения самолета в Эфиопии. По оценкам экспертов, потери концерна Боинг в этом году из-за последствий недавних авиакатастроф могут составить почти два с половиной миллиарда долларов.