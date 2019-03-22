Штрафы за вождение в нетрезвом виде не будут влиять на стоимость ОСАГО

Соответствующие изменения в законопроект внес Минфин. Об этом ТАСС сообщил зам.главы ведомства Алексей Моисеев. По его словам, норма о влиянии штрафов за пьяное вождение исключена, поскольку в законопроекте учитываются только административные правонарушения.

В то же время цена полиса ОСАГО может быть увеличена, если водитель допускал грубые нарушения правил дорожного движения, такие, как проезд на красный свет, выезд на встречную или превышение скорости больше чем на 60 километров в час.