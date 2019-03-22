Дональд Трамп сегодня встретится с лидерами пяти стран карибского бассейна для обсуждения ситуации в Венесуэле

Дональд Трамп сегодня встретится с лидерами пяти островных государств Карибского бассейна, которые либо не признали легитимными выборы президента Венесуэлы, на которых победил диктатор Николас Мадуро, либо признали легитимным президентом страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо. — Это Гайти, Багамские острова, Доминиканская республика, Ямайка и Сент-Люсия. Именно благодаря своей позиции в отношении Мадуро лидеры этих стран были приглашены в резиденцию Трампа в Мар-А-Лаго на переговоры. При этом, все эти государства являются участниками альянса Петрокарибе, в рамках которого Венесуэла поставляла им нефть по сниженным ценам. Во многом благодаря этому члены Петрокарибе предпочитали не вступать в конфликт с Мадуро. Но после январских событий в Каракасе, когда лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя легитимным президентом страны, а почти все страны латинской америки и весь Запад главе с США признали его таковым на переходные период до новых выборов и призвали Мадуро уйти в отставку, многие страны Карибского бассейна начали пересматривать свою позицию в отношении Николаса Мадуро. При этом те пять стран, с лидерами которых встретится сегодня Трамп, нуждаются в дешевой энергетике, и более всего — Гаити. Поэтому речь сегодня пойдет об этом, в первую очередь, подтвердил Белый Дом.

Комментируя арест соратника Гуайдо, спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что «никакие варианты не исключены» по вопросу разрешения кризиса в Венесуэле, но военное вмешательство пока не обдумывается.