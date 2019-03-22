Европейский Совет согласился отложить Брекзит до 22 мая

Условием стала поддержка решения парламентом Великобритании.

Все 27 глав государств и правительств стран Евросоюза приняли единогласное решение об отсрочке даты выхода Великобритании из ЕС. Произойдет это, если Палата общин на следующей неделе одобрит соглашение о выходе. В случае голосования против, Брекзит отсрочат до 12 апреля. Тогда Соединенному королевству надо будет определиться по условиям выхода из ЕС. Премьер-министр Великобритании Тереза Мей просила перенести Брекзит на 30 июня. Ее позицию Евросовет принял во внимание. Согласно первоначальным планам, Великобритания должна была завершить выход из Евросоюза 29 марта. Однако парламент дважды отказался одобрить проект соглашения по Брекзиту, который предложила Тереза Мэй. Выходить из ЕС без соглашения британский парламент также не готов.

В случае если вопрос не будет решен в установленные сроки, Евросоюз соберет экстренный саммит.