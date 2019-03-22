Сильный взрыв произошел на химзаводе в Китае, расположенном в промышленном парке города Яньчэн

47 человек погибли и более 600 обратились за медицинской помощью.

Взрыв был настолько мощным, что сейсмологическое управление страны зафиксировало землетрясение магнитудой 3. Ударной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе около 5 километров от завода.

Загорелись резервуары с химикатами. Местные власти временно эвакуировали из ближайших населенных пунктов несколько тысяч человек. Прекращены занятия в школах. Также приостановлена работа всех 68 предприятий, которые находятся в промышленном парке.