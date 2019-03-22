Водитель умышлено въехал в толпу прохожих в провинции Хубэй в Китае
Шесть человек погибли, еще семеро получили серьезные травмы. Водителя застрелили прибывшие на место ЧП полицейские, — сообщает «Интерфакс». Мотивы мужчины пока неизвестны.
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Шесть человек погибли, еще семеро получили серьезные травмы. Водителя застрелили прибывшие на место ЧП полицейские, — сообщает «Интерфакс». Мотивы мужчины пока неизвестны.
Михаил Ходорковский рассказал, планирует ли он возвращаться в Россию «Убежден, что мое возвращение в Россию произойдёт. Любой человек, который оказывается в эмиграции, должен сделать выбор: либо он говорит, что теперь живет в новом месте, либо, что его дом в его стране, и в конечном итоге он туда вернется. Я выбрал второй путь»...
+ 15 марта. Российские войска в Грузии. Жертвы и необъявленная война. 11 лет спустя Раны, скорбь, гнев, смерти, колючие проволоки, войны и вооруженные люди в масках. Именно это сегодня — Грузино-Российские отношения. А не «туризм», «хинкали», «Саакашвили», «песни и танцы». Этого не расскажут по ТВ, но вы должны это знать, так как за всю боль, которую Россия несет Грузию по сей день платите вы…