Лидеры стран Евросоюза во второй день саммита в Брюсселе планируют обсудить вопросы укрепления экономики ЕС

Не только предстоящим выходом Британии обеспокоен Евросоюз. Участники саммита уделят внимание развитию единого европейского рынка, обсудят судьбу евро, цифровую, промышленную и торговую политику. В заседании также примет участие глава Европейского Центробанка Марио Драги. Лидеры стран Евросоюза не обойдут стороной вопрос борьбы с дезинформацией и необходимость защиты демократической целостности европейских и национальных выборов в ЕС.

На саммите снова может прозвучать критика в адрес России и упрёки во вмешательстве в выборы в разных странах, не исключают аналитики. Помимо этого участники встречи на высшем уровне обсудят отношения с Китаем, в том числе подготовку предстоящего саммита с Пекином. В повестке дня и вопрос климата. После выхода США из соглашения по климата Европа стремится к независимой от Вашингтона политике по этому вопросу.

Как ожидается, Брюссель будет подталкивать страны ЕС к соблюдению нормативов Парижского соглашения.

По мнению аналитиков, не исключено, что на встрече может пойти речь и о проекте «Северный поток — 2», однако тема санкционных ограничений в адрес России вряд ли будет затронута.